menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Jennie Blackpink Perkenalkan Koleksi Eksklusif 'Midnight Ruby' di Jakarta

Jennie Blackpink Perkenalkan Koleksi Eksklusif 'Midnight Ruby' di Jakarta

Jennie Blackpink Perkenalkan Koleksi Eksklusif 'Midnight Ruby' di Jakarta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Selebritas Jennie Blackpink. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Jennie BLACKPINK memperkenalkan koleksi edisi terbatas Midnight Ruby melalui Pop Up eksklusif di Plaza Senayan, Jakarta.

Koleksi ini menghadirkan Quencher® Luxe Tumbler dan All Day Slim Luxe Bottle dalam warna khas merah ruby dengan sentuhan personal Jennie.

Produk edisi terbatas ini memadukan mode, fungsionalitas, dan estetika khas Jennie.

Baca Juga:

Koleksi tersebut menampilkan detail unik seperti NINIBARA, desain kapibara eksklusif karya Jennie, ilustrasi beruang, hingga pelat nama ‘Jennie’.

“Aku sangat senang dengan hasil dari kolaborasi produk ini, dan aku rasa para penggemar akan menyadari sentuhan ‘Jennie’ yang merepresentasikan diriku,” ujar Jennie.

Setiap produk juga dilengkapi aksen bunga perak, grafis berbentuk hati, serta ukiran logo yang memperkuat karakter personal Jennie.

Baca Juga:

“Aku berharap mereka dapat merasakan kepribadian dan energi yang kami wujudkan ke dalam setiap detail,” tambah Jennie.

Presiden Global PMI WW Brands, LLC, Matt Navarro, menyebut Jennie sebagai mitra yang tepat untuk menghadirkan kolaborasi ini.

JENNIE Blackpink luncurkan koleksi edisi terbatas Midnight Ruby lewat Pop Up di Plaza Senayan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI