Jennie dan Jisoo BLACKPINK Garap Soundtrack Dua Film Animasi

jpnn.com, JAKARTA - Dua anggota grup idola wanita BLACKPINK, Jennie dan Jisoo, akan terlibat dalam produksi lagu tema untuk dua film animasi layar lebar.

Keduanya mengambil peran berbeda, mulai dari menyanyikan lagu hingga terlibat dalam penulisan karya musik untuk film tersebut.

Agensi yang menaungi Jennie, OA Entertainment, mengumumkan bahwa penyanyi sekaligus rapper tersebut akan membawakan lagu berjudul "Someone to Hold" untuk film animasi produksi Netflix berjudul "Steps".

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Animasi tersebut mengadaptasi kisah Cinderella dan dijadwalkan tayang perdana pada 20 November 2026. Sementara itu, lagu tema yang dibawakan Jennie telah dirilis lebih dahulu pada 6 November 2026.

Menurut laporan Korea Herald, keterlibatan tersebut menjadi pengalaman pertama Jennie dalam menggarap lagu untuk film animasi. Dia mengaku senang mendapat kesempatan menjadi bagian dari proyek tersebut.

"Saya menyukai kehangatan hati dan kepribadian setiap karakter, dan senang menjadi bagian kecil dari dunia mereka," kata Jennie melalui agensinya.

Sementara itu, anggota BLACKPINK lainnya, Jisoo, turut terlibat dalam produksi lagu berjudul "Sun Showers" untuk animasi "The Angry Birds Movie 3". Dalam proyek tersebut, Jisoo tidak hanya menyanyikan lagu, tetapi juga ikut terlibat dalam proses penulisannya.

Film "The Angry Birds Movie 3" dijadwalkan tayang di bioskop pada Desember 2026. Jisoo mengaku menyukai karakter-karakter dalam waralaba film tersebut yang menghadirkan perpaduan warna, humor, dan kehangatan.