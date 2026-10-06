Jennifer Coppen Siap Masak Besar buat Justin Hubner
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Jennifer Coppen menyambut bahagia atas kemenangan Timnas Indonesia dan menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026.
Rasa bangga makin dirasakan perempuan 25 tahun itu karena sang suami, Justin Hubner turut berkontribusi dalam mengantarkan Indonesia mengalahkan Thailand di pertandingan tersebut.
Jennifer Coppen lantas mengatakan bahwa dirinya siap masak besar sesuai dengan permintaan sang suami.
"Nazar, sih, enggak ada ya, tetapi suami saya mau ayam goreng, martabak, mau bakso, nasi padang saya masakin semuanya," ujar Jennifer Coppen di kawasan GBK Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/10) malam.
Dia bahkan berjanji bakal memberikan pelayanan penuh untuk suaminya tercinta yang telah berjuang bersama Timnas Indonesia.
"Oh, pasti. Dia mau apa saja saya masakin semuanya," kata Jennifer Coppen.
Dia juga mengungkapkan rasa bahagianya menyambut kemenangan Timnas Indonesia.
Namun, ibu satu anak itu tak menampik perasaan deg-degannya ketika menyaksikan pertandingan sepak bola tersebut secara langsung.
Aktris Jennifer Coppen bangga dengan Justin Hubner dan bahagia Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026.
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