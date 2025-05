Jennifer Jill Ungkap Kisah Haru di Balik Adopsi Bayi Perempuan

jpnn.com, JAKARTA - Pebisnis Jennifer Jill menceritakan mengenai awal mula dirinya mengadopsi seorang bayi perempuan.

Istri Ajun Perwira itu mengaku sudah mengadopsi bayi itu sejak usia 7 hari.

"Enggak ada orang tua dia, cuman ibunya saja, dan aku dapat itu bayi dari umur 7 hari. Jadi, aku kenal dia di kandungan ke berapa gitu menjelang mau melahirkan," ujar Jennifer Jill di kawasan Antasari, Jakarta Selatan, Minggu (25/5).

Dia menceritakn bahwa proses adopsi bayi itu berawal dari banyaknya direct message (DM) yang diterimanya di sosial media.

DM-DM itu berisikan tentang ingin memberi hingga menawarkan untuk mengadopsi anak dengan beragam alasan.

Semula, pesohor yang karib disapa Ipel itu tak menggubris pesan-pesan tersebut. Akan tetapi, dia secara tak sengaja membaca satu DM yang menggerakan hatinya.

"Aku tuh orangnya random saja, terus gue baca, gue baca, terus kayak bagaimana ya, kena saja, aku telepon, ketemuan, dia ada di Bandung, ketemuan. Gue tanya, 'lu kenapa,' gitu, kan, 'why why why,' akhirnya yakin," ucap Jennifer Jill.

Dia mengatakan, ibu dari bayi tersebut tak meminta uang kepadanya, bahkan melahirkan sang bayi dengan biaya sendiri.