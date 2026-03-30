Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra, John Herdman Melihat Sesuatu yang Spesial

jpnn.com - Kabar kurang menyenangkan datang dari skuad Timnas Indonesia jelang partai final FIFA Series 2026 melawan Bulgaria.

Pertandingan Indonesia vs Bulgaria akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3/2026) malam.

Penyerang Timnas Indonesia Mauro Zijlstra dipastikan absen akibat cedera, memaksa pelatih John Herdman melakukan perubahan komposisi di lini depan.

Sebagai solusi, Herdman memanggil Jens Raven untuk mengisi kekosongan tersebut.

Keputusan ini langsung menjadi sorotan, mengingat Raven masih tergolong muda.

Namun, Herdman melihat striker Bali United itu memiliki potensi besar.

"Kami harus kehilangan Mauro karena cedera otot paha. Ini tentu disayangkan karena dia sedang dalam kondisi yang sangat baik dan baru saja mencetak gol pertamanya bersama tim nasional," ungkap Herdman.

Masuknya Jens Raven pun bukan tanpa alasan.