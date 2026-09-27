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Jepang Gigit Jari, Korea Mengawinkan Emas Basket Asian Games 2026

Jepang Gigit Jari, Korea Mengawinkan Emas Basket Asian Games 2026
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Reaksi tim putri Jepang setelah final basket Asian Games 2026. Foto: Jiji Press/AFP

jpnn.com - AICHI - Korea mengawinkan emas cabor bola basket Asian Games 2026.

Setelah tim putra Korea menggigit kepingan medali emas pada Minggu (20/9), putri-putri Negeri Ginseng tak mau kalah.

Tim putri Korea meraih emas setelah memenangi final di Aichi International Arena, Jumat (26/9).

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Pada final nomor putra, Korea mengalahkan tuan rumah Jepang 67-57.

Sama. Cewek-cewek Korea membuat Jepang gigit jari di final putri, 75-70.

Kapten tim putri Korea Kang Lee-seul mengungkap kunci kemenangan mereka dari Jepang ialah rasa percaya diri yang tinggi.

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"Kami bermain tanpa merasa tertekan bahwa mereka Jepang (tuan rumah)," tutur Kang seperti dipetik dari halaman Yonhap.

Ini emas pertama Korea di basket putri sejak 2014. Emas kelima sejak basket putri dipertandingan di Asian Games pada 1974. China masih menjadi pengoleksi terbanyak di nomor ini, tujuh emas.

Korea luar biasa, dapat emas basket Asian Games 2026 nomor putra dan putri. Tepuk tangan buat Jepang.

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