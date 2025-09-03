menu
Jepang Jadi Semifinalis Pertama Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025
Outside hitter Jepang Yukiko Wada (kiri) menjadi bintang lapangan saat timnya menghadapi Belanda di Top 8 Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 di Bangkok. Foto: volleyballworld

jpnn.com - BANGKOK – Outside hitter Jepang berusia 23 tahun Yukiko Wada menjadi bintang lapangan saat timnya meladeni Belanda pada perempat final Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 di Stadion Huamark, Bangkok, Rabu (3/9) malam WIB.

Wada membukukan 27 poin, yakni 23 attack dan empat ace.

Jepang pun menang, dengan bersusah payah dan dramatis, 3-2 (20-25, 25-20, 22-25, 25-22, 15-12).

Wada dan kawan-kawan tampak telat panas menghadapi noni-noni Belanda.

Kapten Jepang Mayu Ishikawa terlihat berkali-kali berusaha memompa semangat timnya.

Jepang baru terlihat padu di set ke-4 untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2, dan akhirnya mengandaskan mimpi Belanda di set ke-5.

“Japan is back. Ini semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putri pertama buat Jepang sejak 2010,” kupasan awak media sosial Volleyball World.

Jepang menjadi semifinalis pertama Volleyball World Championship 2025, menunggu pemenang laga 8 Besar Amerika Serikat vs Turkiye. (vw/jpnn)

Siapa lawan Jepang di semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025? AS atau Turkiye?

