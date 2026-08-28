Jepang Ketemu Tailan di Semifinal Kejuaraan Voli Putri Asia 2026

jpnn.com - TIANJIN - Dua kekuatan besar voli putri Asia, Jepang dan Tailan bakal bertarung memperebutkan tiket final Kejuaraan Voli Putri Asia 2026 yang digelar di Tianjin, China.

Itu setelah Jepang menyusul Tailan ke semifinal.

Tailan lebih dahulu masuk Top 4 setelah menundukkan Korea 3-0 (25-20, 25-18, 25-21), Kamis (27/8) sore.

Jepang tak mau ketinggalan, memukul Taiwan 3-0 (25-14, 25-21, 25-13), Kamis malam.

"Kami telah berusaha bermain dengan baik," ujar setter Jepang Nanami Seki.

"Jadi, kami hanya perlu mempertahankan performa tersebut dan akan melakukan persiapan dengan cara yang sama untuk melawan Tailan," imbuhnya.

Pertandingan Jepang vs Tailan pada Sabtu (29/8) tidak hanya memperebutkan tiket ke final, tetapi juga menjamin satu tempat di Piala Dunia Bola Voli 2027.

Jumat (28/8) ini, dua laga perempat final bakal hadir, yakni Indonesia vs Iran yang dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB, dan China vs Vietnam 18.30 WIB. (vw/jpnn)