Jepang Punya Pelatih Baru, tapi Hajime Moriyasu Belum Benar-benar Pergi
jpnn.com - Timnas Jepang mulai menyiapkan pengganti Hajime Moriyasu untuk duduk di kursi pelatih.
Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) telah menentukan sosok yang akan memimpin Samurai Biru setelah era Moriyasu berakhir.
Nama Oiwa Go dipilih sebagai penerus pelatih berusia 57 tahun itu.
Namun, pergantian tersebut tidak langsung dilakukan dalam waktu dekat karena JFA masih memberikan satu kesempatan terakhir kepada Moriyasu untuk menyelesaikan tugasnya bersama tim senior.
Keputusan tersebut berkaitan dengan agenda Piala Asia 2027 yang akan berlangsung Januari mendatang.
Dengan waktu persiapan yang cukup singkat, JFA menilai mempertahankan Moriyasu hingga turnamen tersebut menjadi pilihan paling realistis.
Moriyasu Jalani Laga Terakhir Bersama Jepang
Perjalanan Jepang di Piala Dunia 2026 menjadi salah satu pertimbangan dalam evaluasi JFA.
Samurai Biru memang tampil mengesankan sepanjang turnamen, tetapi langkah mereka harus terhenti lebih cepat setelah kalah 1-2 dari Brasil pada babak 32 besar.
Timnas Jepang mulai menyiapkan pengganti Hajime Moriyasu untuk duduk di kursi pelatih.
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