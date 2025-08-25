Jepang Selamat, Turkiye Masuk 16 Besar Volleyball World Championship 2025

jpnn.com - BANGKOK - Jepang selamat dari kekalahan pada matchday 2 Pool H Volleyball World Championship 2025 Putri.

Pada laga melawan Ukraina di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Senin (25/8) malam, Jepang tertinggal 0-2, tetapi akhirnya menang 3-2 (25-27, 20-25, 25-20, 26-24).

Pertarungan Jepang vs Ukraina penuh reli dan dig.

Outside hitter sekaligus kapten Jepang Mayu Ishikawa menyumbang 29 poin, tertinggi dalam pertandingan.

"Saya ingin berterima kasih kepada para pemain yang sebenarnya cedera, tetapi berjuang keras. Menurut saya, kami pantas mendapatkan comeback ini,” ujar Pelatih Jepang Ferhat Akbas kepada VBTV.

Jepang masih menunggu hasil laga Serbia vs Kamerun (sedang bertanding saat berita ini diracik).

Jika Serbia mengalahkan Kamerun, Jepang otomatis lulus ke 16 Besar. Andai terjadi kejutan, Kamerun mengalahkan si petahana Serbia, maka laga Jepang vs Serbia pada MD3 menjadi partai hidup mati.

Sementara itu, salah satu favorit turnamen, Turkiye, memastikan menembus ke 16 Besar setelah menaklukkan Bulgaria 3-0 (25-23, 25-19, 25-13).