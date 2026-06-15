Jepang Tahan Imbang Belanda, Moriyasu Tak Puas
jpnn.com - DALLAS - Jepang meraih satu poin setelah bermain imbang 2-2 dengan Belanda pada pertarungan di Grup F Piala Dunia 2026.
Hasil dari laga yang dramatis itu belum cukup membuat Pelatih Jepang Hajime Moriyasu puas.
Bermain di Dallas Stadium, Arlington, Senin (15/6) dini hari WIB, Jepang harus bekerja keras menghadapi tekanan besar dari Belanda sepanjang pertandingan.
Sempat tertinggal dua kali, Samurai Biru menunjukkan bangkit hingga akhirnya memaksa laga berakhir imbang.
Belanda lebih dulu unggul lewat gol Virgil van Dijk pada menit ke-52.
Jepang merespons cepat melalui Keito Nakamura lima menit berselang.
Namun, Belanda kembali memimpin setelah Crysencio Summerville menjebol gawang Jepang pada menit ke-64.
Saat Belanda sudah bersiap merayakan kemenangan, Jepang menghantam mereka lewat gol telat Daichi Kamada pada menit ke-89.
Jepang meraih satu poin usai bermain dengan Belanda di Grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Hajime Moriyasu mengaku tidak puas.
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