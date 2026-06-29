Jepang Tampil Elegan saat Hadapi Brasil di 32 Besar Piala Dunia 2026
jpnn.com - Jepang memakai jersei away mereka saat jumpa Brasil di laga 32 besar Piala Dunia 2026.
Seragam tandang skuad Samurai Biru tampak berbeda mengingat memadukan warna putih sebagai dasar dengan ada beberapa garis vertikal berwarna.
Sontak hal ini sejatinya berbeda dengan pertandingan mereka saat melawan Swedia pada laga pemungkas Grup F.
Saat itu, skuad asuhan Hajime Moriyasu menakai jersei kandang berwarna biru dengan dipadukan putih pada bagian celana.
Bagi para penggemar jersei tandang Jepang menjadi koleksi tersendiri selama Piala Dunia 2026.
Kesan mewah terdapat di seragam yang dikenakan oleh Ayase Ueda dan kolega dalam balutan warna putih dominan.
Sejauh ini, baru sekali Jepang memakai jersei tandang, yakni saat laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026 melawan Skotlandia.
Saat itu, tim Negeri Sakura mampu menang dengan skor 1-0 lewat gol semata wayang Junya Ito pada menit ke-84.
Jepang bakal tampil dengan jersei berbeda saat mereka jumpa Brasil di laga 32 besar Piala Dunia 2026, Selasa (30/6) dini hari WIB
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