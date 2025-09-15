menu
Jepang Tersingkir dari Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025

Jepang vs Kanada di penyisihan grup Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina. Foto: volleyballworld

jpnn.com - MANILA - Kanada mengubur mimpi Jepang lulus ke 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025.

Pada laga Pool D di Quezon City, Senin (15/9) siang WIB, Kanada menang 3-0 (25-20, 25-23, 25-22).

Kanada memberikan kekalahan kedua buat Jepang.

Sebelumnya di MD1 Pool D, Jepang kalah 0-3 dari Turkiye.

Kanada pun memastikan satu tempat di 16 Besar. Sementara itu, Turkiye yang mengalahkan Libya 31, juga memastikan slot di 16 Besar.

Turkiye dan Kanada tinggal bertemu untuk bertarung memperebutkan status juara grup.

Sementara itu, Jepang dan Libya akan memainkan partai 'hiburan' demi posisi ketiga Pool D.

Pada laga melawan Jepang tadi, Kanada memamerkan pertahanan dan blok yang rapat. Itu membuat bintang-bintang Jepang seperti Yuki Ishikawa, Ran Takahashi, dan Kento Miyaura tampak mati kutu.

Turkiye dan Kanada memperebutkan status juara grup Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025.

