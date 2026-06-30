Jepang Tersingkir Terlalu Cepat dari Piala Dunia 2026, Hajime Moriyasu Sangat Kecewa

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Jepang tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah takluk dari Brasil 1-2 pada babak 32 besar di di Houston Stadium, Amerika Serikat pada Selasa WIB.

Pelatih Jepang Hajime Moriyasu sangat kecewa karena langkah Samurai Biru harus terhenti lebih cepat di Piala Dunia 2026.

"Saya sangat kecewa karena kami harus meninggalkan turnamen ini pada tahap ini,” kata Moriyasu yang dilansir laman resmi FIFA.

Meski demikian, dia mengakui bahwa pemain Jepang telah memberikan segalanya pada Piala Dunia 2026 ini. “Para pemain telah memberikan segalanya hari ini, sama seperti yang mereka lakukan sepanjang perjalanan hingga mencapai babak ini," ungkapnya.

Jepang tampil menjanjikan dengan unggul lebih dahulu lewat gol Kaishu Sano pada babak pertama di laga itu.

Namun, Brasil berhasil membalikkan keadaan melalui gol Casemiro dan Gabriel Martinelli. Adapun gol yang dicetak Martinelli terjadi pada masa injury time.

Moriyasu juga memberikan apresiasi kepada seluruh staf pelatih yang dinilainya telah bekerja tanpa lelah untuk mendukung para pemain sepanjang turnamen.

"Saat ini saya benar-benar terpukul setelah memberikan semua yang kami miliki. Namun, saya ingin menerima hasil ini dan menjadikannya sebagai pelajaran agar kami bisa menjadi tim yang lebih kuat lagi," ujar pelatih berusia 57 tahun itu.