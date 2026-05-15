Jepang Umumkan Skuad Piala Dunia 2026, Tak Ada Nama Mitoma & Minamino

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Jepang siap berlaga di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko 11 Juni-19 Juli.

Jepang akan bersaing di Grup F bersama Belanda, Tunisia, dan Swedia.

Asosiasi Sepak Bola Jepang atau JFA secara resmi mengumumkan 26 pemain timnas untuk Piala Dunia 2026.

Skuad Jepang diisi para pemain berpengalaman, termasuk bek Yuto Nagatomo yang akan ikut Piala Dunia untuk kelima kalinya.

Dikutip dari laman media sosial resmi JFA, Jumat (15/5), sang veteran Yuto Nagatomo akan kembali memperkuat pertahanan bersama Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe, Hiroki Ito, Ayumu Seko, dan Yukinari Sugawara, dan Junnosuke Suzuki.

Skuad Samurai Biru yang diasuh pelatih kepala Hajime Moriyasu juga memboyong beberapa pemain yang baru saja kembali dari cedera, termasuk gelandang Wataru Endo, bek Ko Itakura dan Takehiro Tomiyasu.

Sejumlah gelandang akan bahu membahu bersama Endo di lini tengah, yaitu Ritsu Doan, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ao Tanaka.

Di lini serang, Jepang mengandalkan gempuran melalui Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, dan Ayase Ueda. Gawang mereka akan dikawal Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki.