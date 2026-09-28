Tetapkan Tersangka, Kejagung Terbukti Serius Bongkar Kejahatan Korporasi

jpnn.com, JAKARTA - Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola nikel dinilai sebagai terobosan hukum yang signifikan.

Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra menegaskan penetapan ini penting untuk menguji apakah kejahatan tersebut merupakan perbuatan individu semata atau tindakan sistematis demi keuntungan perusahaan.

Penyidik telah mengantongi konstruksi perkara yang saling berhubungan, mulai dari ekspor nikel tanpa Domestic Market Obligation (DMO), manipulasi hasil uji kadar, rekomendasi ekspor tanpa RKAB, hingga dugaan suap kepada pejabat.

"Perluasan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan dan penetapan korporasi sebagai tersangka menjadi signifikan untuk melihat rentetan secara konkrit apakah tindak pidana tersebut merupakan perbuatan individual semata atau dilakukan dalam kepentingan dan untuk keuntungan korporasi," ujar Azmi.

Ia mengingatkan agar struktur badan hukum tidak dijadikan tameng untuk memutus rantai pidana jika keuntungan kejahatan justru mengalir ke perusahaan.

Terkait nilai kerugian negara sebesar Rp 401,65 miliar yang dikeluarkan BPK, Azmi mengapresiasi langkah penyidik yang telah menahan para tersangka.

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"Penahanan dapat dibaca sebagai bentuk keseriusan penyidik Kejaksaan Agung dalam mengamankan proses penyidikan, termasuk negara harus tegas kepada pihak-pihak yang melakukan tindak pidana dalam berusaha," tegasnya.

Azmi juga mendorong Kejagung untuk mengusut seluruh rantai penyimpangan di birokrasi minerba agar tidak sekadar menumbalkan beberapa pelaku.