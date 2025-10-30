Jerawat Bakalan Tidak Berkutik dengan Menggunakan 3 Obat Ini

jpnn.com, JAKARTA - JERAWAT merupakan salah satu masalah kulit yang sangat mengganggu.

Untuk mengatasi jerawat, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan.

Anda bisa mengatasi jerawat dengan menggunakan herbal serta obat.

Obat jerawat nonresep rata-rata termasuk jenis topikal (obat oles) yang tersedia dalam bentuk krim, busa, sabun, gel, losion, atau salep.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Benzoil peroksida

Obat yang mengandung benzoil peroksida tersedia dalam bentuk krim, lotion, sabun cuci muka, dan gel dalam konsentrasi 2,5-10 persen.

Biasanya, efek obat akan memakan waktu paling cepat 4 minggu untuk memperlihatkan hasil paling optimalnya.

Hati-hati juga saat memakai obat yang mengandung benzoil peroksida, karena bisa menodai rambut dan pakaian.