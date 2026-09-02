Jeremie Moeremans Ungkap Alasan Tertarik Main di Series Agaskar, Hhmmm

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jeremie Moeremans membintangi serial terbaru berjudul Agaskar.

Dalam serial garapan Dinna Jasanti itu, Jeremie Moeremans akan berperan sebagai Agaskar.

Adik Aurelie Moeremans itu mengungkapkan alasannya tertarik terlibat dalam proyek tersebut.

Menurutnya, serial itu tidak hanya menyuguhkan kisah tentang geng motor semata, tetapi ada pula unsur keluarga hingga asmara di dalamnya.

"Kalau aku, yang bikin aku tertarik untuk mengambil proyek ini adalah ceritanya Agaskar ini, series ini lapisannya banyak banget gitu. Enggak cuman tentang geng motor, tetapi ada tentang cerita di sekolahnya juga, di keluarganya juga, dan ada asmaranya juga, kisah asmaranya juga," ujar Jeremie Moeremans di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (31/8).

Dia menuturkan bahwa sejak awal bertemu dengan sang sutradara, fokus utamanya adalah karakter Agaskar itu sendiri.

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Sebab, kata Jeremie, sosok Agaskar memiliki sisi-sisi menarik untuk dikembangkan.

"Waktu aku pertama kali ketemu sama Bu Dina juga yang kami bahas adalah karakter Agaskar ini lapisannya banyak begitu, bukan cuma yang kayak keras geng motor, tetapi ada sisi dia yang lain yang menarik untuk dikembangkan," tuturnya.