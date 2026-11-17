jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Jerman menghajar Timnas Belanda 5-0 pada laga Grup 2 Liga A UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Olimpiade, Muenchen, Jerman, Selasa WIB.

Lima gol Jerman dicetak Derryl Lionel Scherhant (41'), Florian Writz (60', 71'), Nico Schlotterbeck (65'), dan Brajan Gruda (78').

Pelatih Timnas Jerman Juergen Klopp puas dengan permainan yang ditampilkan Florian Wirtz dan kolega.

"Pertandingan hari ini luar biasa - dan juga melawan oposisi yang sangat kuat. Kami harus beradaptasi dan menemukan permainan kami di babak pertama," kata Klopp dikutip dari laman DFB, Selasa (17/11).

"Kemudian, kami mencetak beberapa gol yang luar biasa. Ini adalah permainan yang hebat dan pengalaman yang fantastis," imbuh mantan pelatih Liverpool itu.

Kemenangan ini juga membawa jawara dunia empat kali tersebut mengunci tiket ke babak perempat final UEFA Nations League 2026.

"Tim ini adalah grup yang sangat istimewa. Semua orang yang ada di sini hari ini akan pulang dengan senyum di wajah mereka," ungkap Klopp yang terkesan dengan performa anak asuhnya.

Kesuksesan menaklukkan tim Oranye ini juga menjadi kemenangan dengan margin gol terbanyak semenjak Jerman ditangani Klopp yang mulai bertugas pada Juli lalu.