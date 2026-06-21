Jerman Membalikkan Keadaan & Bungkam Pantai Gading, Tah Puji Mentalitas Juara Der Panzer

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Jerman membungkam Pantai Gading 2-1 pada pertandingan Grup E Piala Dunia 2026 di Stadion BMO Field, Toronto, Minggu pagi WIB. Der Panzer mampu membalikkan keadaan setelah sebelumnya sempat tertinggal 0-1 dari Pantai Gading pada laga itu.

Pada pertandingan tersebut, Jerman menang meski sempat tertinggal terlebih dahulu dari Pantai Gading pada babak pertama yang membuat gol lewat aksi sang kapten, Franck Kessie.

Kebangkitan Jerman tidak terlepas dari ketelitian Pelatih Julian Nagelsmann dalam melakukan pergantian pemain, karena dua di antaranya, yakni Deniz Undav dan Nadiem Amiri, memberikan dampak langsung.

Undav mencetak dua gol kemenangan Jerman pada menit 68 dan 90+4. Adapun Amiri memberikan umpan untuk gol pertama dari Undav.

Bek Jerman Jonathan Tah menyanjung mentalitas rekan-rekannya yang mampu membalikkan keadaan untuk membungkam Pantai Gading. Tah menegaskan mentalitas seperti itu terus dibutuhkan agar bisa melangkah jauh di Piala Dunia.

"Kami memiliki semua yang diperlukan untuk sukses di turnamen ini. Mentalitas juara, semangat tim. Kami tidak menyerah. Kami terus berjuang," kata Tah dikutip dari laman resmi FIFA.

Tah juga memberikan pujian kepada rekan-rekannya yang datang dari bangku cadangan, terutama Undav yang membuat Jerman berbalik mengemas kemenangan.

"Para pemain pengganti membawa energi baru ke dalam permainan. Deniz (Undav) pantas mendapat pujian khusus. Dia luar biasa," ujar Tah.