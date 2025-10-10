Jerman Minta PBB Keluarkan Resolusi Dukung Rencana Perdamaian di Gaza

jpnn.com - BERLIN - Menteri Luar Negeri Jerman Johaan Wadephul pada Kamis (9/10) menyerukan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mendukung rencana perdamaian di Gaza, yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal tersebut perlu dilakukan DK PBB guna memastikan pelaksanaan rencana perdamaian itu berjalan efektif.

"Kami yakin PBB seharusnya memainkan peran penting dalam proses perdamaian itu," sebut Wadephul kepada wartawan di Paris saat menghadiri pertemuan para menteri Eropa dan aktor regional untuk membahas gencatan senjata di Gaza.

Wadephul menilai DK PBB perlu mengeluarkan resolusi yang memberikan kepastian hukum bagi langkah-langkah lanjutan serta menetapkan kerangka politik yang jelas.

Dia menyatakan bahwa PBB merupakan lembaga penting bagi perdamaian, keamanan dan stabilitas dunia, serta harus menunaikan tanggung jawabnya.

Diplomat Jerman itu juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Trump atas upayanya membuka jalan bagi gencatan senjata di Gaza. Dia juga menyoroti peran penting negara-negara kawasan, seperti Turki, Qatar, dan Mesir, dalam proses tersebut.

Wadephul menegaskan bahwa solusi dua negara tetap menjadi tujuan utama upaya perdamaian. Namun, dia mengingatkan masih banyak langkah yang perlu ditempuh melalui pembicaraan dan negosiasi sebelum tujuan tersebut dapat tercapai sepenuhnya.

"Solusi dua negara tetap menjadi tujuan dari semua upaya kita. Namun, masih banyak langkah yang harus diambil sebelum mencapainya," ujar Wadephul.

Wadephul menyatakan kelegaan dengan adanya gencatan senjata tersebut, namun tetap bersikap realistis dan menyadari bahwa upaya besar masih terbentang di depan, dan masih banyak diskusi serta negosiasi diperlukan sebelum tujuan damai tercapai. (antara/jpnn)