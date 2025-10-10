menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Eropa » Jerman Minta PBB Keluarkan Resolusi Dukung Rencana Perdamaian di Gaza

Jerman Minta PBB Keluarkan Resolusi Dukung Rencana Perdamaian di Gaza

Jerman Minta PBB Keluarkan Resolusi Dukung Rencana Perdamaian di Gaza
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi kondisi Jalur Gaza setelah berbulan-bulan digempur Israel. /ANTARA/Anadolu/py

jpnn.com - BERLIN - Menteri Luar Negeri Jerman Johaan Wadephul pada Kamis (9/10) menyerukan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mendukung rencana perdamaian di Gaza, yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal tersebut perlu dilakukan DK PBB guna memastikan pelaksanaan rencana perdamaian itu berjalan efektif.

"Kami yakin PBB seharusnya memainkan peran penting dalam proses perdamaian itu," sebut Wadephul kepada wartawan di Paris saat menghadiri pertemuan para menteri Eropa dan aktor regional untuk membahas gencatan senjata di Gaza.

Wadephul menilai DK PBB perlu mengeluarkan resolusi yang memberikan kepastian hukum bagi langkah-langkah lanjutan serta menetapkan kerangka politik yang jelas.

Baca Juga:

Dia menyatakan bahwa PBB merupakan lembaga penting bagi perdamaian, keamanan dan stabilitas dunia, serta harus menunaikan tanggung jawabnya.

Diplomat Jerman itu juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Trump atas upayanya membuka jalan bagi gencatan senjata di Gaza. Dia juga menyoroti peran penting negara-negara kawasan, seperti Turki, Qatar, dan Mesir, dalam proses tersebut.

Wadephul menegaskan bahwa solusi dua negara tetap menjadi tujuan utama upaya perdamaian. Namun, dia mengingatkan masih banyak langkah yang perlu ditempuh melalui pembicaraan dan negosiasi sebelum tujuan tersebut dapat tercapai sepenuhnya.

Baca Juga:

"Solusi dua negara tetap menjadi tujuan dari semua upaya kita. Namun, masih banyak langkah yang harus diambil sebelum mencapainya," ujar Wadephul.

Wadephul menyatakan kelegaan dengan adanya gencatan senjata tersebut, namun tetap bersikap realistis dan menyadari bahwa upaya besar masih terbentang di depan, dan masih banyak diskusi serta negosiasi diperlukan sebelum tujuan damai tercapai. (antara/jpnn)

Jerman mendesak PBB mengeluarkan resolusi untuk mendukung rencana perdamaian di Gaza.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI