Jerome Kurnia Bocorkan Karakter Romo Thomas di Film Kuasa Gelap: Perjanjian Darah

jpnn.com, JAKARTA - Paragon Pictures & Ideosource Entertainment bakal menghadirkan film Kuasa Gelap: Perjanjian Darah, sekuel dari Kuasa Gelap.

Film garapan Rizal Mantovani itu bakal tayang dalam format IMAX.

Kuasa Gelap: Perjanjian Darah menjadi sedikit dari film Indonesia yang tayang dalam format IMAX, yang menjadi jaminan kualitasnya diakui secara internasional.

"Sejak awal, kami merancang Perjanjian Darah dengan skala yang jauh lebih besar, baik dari sisi dunia cerita, lokasi, maupun ancamannya. Format IMAX menjadi semacam stamp of approval bahwa film ini besar dari segi production value, skala, dan kualitas, karena IMAX punya standar internasional dan tidak semua film layak tayang di sana," ujar produser sekaligus penulis film tersebut, Robert Ronny di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (7/8).

"Bagi kami, ini jaminan bahwa Kuasa Gelap: Perjanjian Darah layak ditonton di bioskop," tambahnya.

Hal itu pun disambut antusias oleh pemeran Romo Thomas yang diperankan oleh Jerome Kurnia.

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Dia mengaku sangat antusias ketika tahu film yang dibintanginya itu juga hadir dalam format IMAX.

"Sangat-sangat excited karena juga belakangan ini mungkin bisa dibilang sebuah berkah IMAX itu lagi dihype banget sama layar-layar jadi alangkah baiknya kita bisa melihat produk negeri sendiri di layar yang sebesar ini," ucap Jerome Kurnia.