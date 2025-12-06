Jerome Kurnia Hingga Nadya Arina Terlibat dalam Skandal Terbesar Dunia Penerbangan

jpnn.com, JAKARTA - Setelah merilis official teaser poster di JAFF Market 2025, VMS Studio kini merilis official teaser trailer film terbaru yang berjudul Penerbangan Terakhir.

Dengan scoring yang mendebarkan, teaser trailer Penerbangan Terakhir menampilkan Kapten Deva yang diperankan oleh Jerome Kurnia dengan petualangan asmaranya bersama Tiara (Nadya Arina), pramugari yang terbang bersamanya.

Namun, di sisi lain, Jerome Kurnia juga terlibat asmara dengan Nadia yang diperankan Aghniny Haque.

Mengangkat kisah dari dunia penerbangan, Penerbangan Terakhir mengungkap skandal terbesar di dunia penerbangan. Dalam setahun, ada 700 ribu penerbangan. Selama 900 jam, pilot dan pramugari terbang bersama.

Penonton akan dibawa ke.dalam intrik yang terjadi di atas ketinggian 30 ribu kaki, dari ruangan kokpit yang menyimpan rahasia Kapten Deva.

Disutradarai oleh Benni Setiawan, diproduseri oleh Tony Ramesh dan Shalu T.M., Penerbangan Terakhir juga menjadi salah satu film Hottest Pick dari Variety selama di JAFF Market 2025. Menjanjikan kisah yang menyegarkan dari genre drama Indonesia.

Benni Setiawan mengungkapkan karakter Kapten Deva sangat cocok diperankan oleh Jerome Kurnia.

“Dengan latar belakang karakter pilot, Jerome mampu membawakannya dengannsangat meyakinkan. Ia meriset mulai dari attitude pilot hingga pengetahuan dalam mengoperasikan pesawat. Di samping itu, ia sangat cocok sekali untuk menampilkan karakter sebagai laki-laki yang memiliki sisi playboy,” ungkap Benni Setiawan.