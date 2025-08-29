Jerome Polin Blak-blakan Ditawari Jadi Buzzer Pemerintah di Tengah Kekacauan Negeri, Harganya Fantastis
jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten sekaligus figur publik Jerome Polin mengaku mendapat penawaran menjadi buzzer pemerintah di tengah situasi yang sedang kacau.
Jerome membagikan tangkapan layar sebuah chat dari seseorang yang menawarinya menjadi buzzer melalui pihak manajemen.
Pemilik kanal YouTube dengan jutaan pelanggan tersebut mengaku dibayar dengan harga fantastis jika bersedia menjadi buzzer.
Tawaran tersebut mencakup pembuatan satu video konten Reels di Instagram dengan bayaran Rp 150 juta.
Dalam pesan tersebut, agensi yang tidak disebutkan namanya menawarkan "paid promote" untuk video konten dengan tema "Ajakan Damai Indonesia".
Konten tersebut direncanakan akan diposting serentak pada tanggal 1 September 2025 pukul 15:00 di platform Instagram Reels.
Syarat dan ketentuan yang diajukan termasuk mengikuti arahan konten yang diberikan, tidak menggunakan sound lain selain yang ditentukan.
Selain itu, wajib menggunakan tagar yang akan menyusul, serta tidak menggunakan kata-kata negatif, pornografi, atau isu SARA dalam teks clickbait.
