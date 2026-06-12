Jerry Hermawan Lo Dapat Penghargaan Tokoh Peduli Olahraga

jpnn.com - JAKARTA - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat menganugerahkan predikat Tokoh Peduli Olahraga kepada founder JHL Group Jerry Hermawan Lo, di BAIC Tower, Tangerang, Jumat (12/6).

Penghargaan tersebut diberikan oleh Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman.

Menurut Marciano, penghargaan tersebut bentuk apresiasi atas kontribusi Jerry dalam mendukung pembinaan olahraga nasional, meningkatkan kesejahteraan atlet, serta perhatiannya terhadap mantan atlet.

Marciano menyebut Jerry sosok pengusaha yang memiliki kepedulian besar terhadap dunia olahraga Indonesia.

"Beliau memberikan perhatian yang luar biasa kepada atlet berprestasi maupun para mantan atlet yang pernah menjadi patriot bangsa," ujar Marciano.

Menurutnya, dukungan Jerry melalui berbagai unit usaha yang menaungi Dewa United FC, Dewa United Basketball, dan Dewa United Esports telah berkontribusi dalam pengembangan ekosistem olahraga nasional.

"Kami menyampaikan rasa hormat dan kebanggaan melalui penghargaan Tokoh Peduli Olahraga ini. Semoga menjadi penyemangat bagi yang lain untuk terus memajukan olahraga Indonesia," katanya.

Marciano menilai Jerry layak mendapatkan apresiasi.