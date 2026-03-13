Jersei Baru Timnas Indonesia Disebut Mirip Seragam Bulu Tangkis, Begini Respons Kelme
jpnn.com - Pro dan kontra langsung bermunculan dari penggemar setelah rilis jersei anyar Timnas Indonesia bersama jenama Kelme.
Banyak fan menilai desain jersei kandang terbaru skuad Garuda tersebut mirip dengan motif seragam bulu tangkis.
CEO Kelme Indonesia Kevin Wijaya menyebut pro dan kontra di kalangan penggemar merupakan hal yang wajar.
Pihaknya tidak ingin mengambil pusing dan memilih mendengarkan berbagai masukan untuk perbaikan ke depan.
"Seperti yang kami selalu kedepankan bahwa Kelme itu siap untuk mendengar."
"Saya rasa kami hampir tidak mungkin bisa membuat semua orang senang. Pasti akan ada pro dan kontra," ujar alumni Universitas Bina Nusantara itu.
Kelme sebagai produsen lebih fokus mendistribusikan jersei terbaru Timnas Indonesia ke berbagai daerah.
Diharapkan melalui kerja sama dengan sejumlah pihak, seragam terbaru Timnas Indonesia bisa dimiliki lebih banyak penggemar.
CEO Kelme Indonesia menjawab keraguan fan skuad Garuda yang menyebut desain anyar Jay Idzes dan kolega mirip seragam bulu tangkis
