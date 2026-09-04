Jersei Persebaya 2026/27 Diklaim Ringan, Premium, dan Tahan Tarikan Lawan

jpnn.com, JAKARTA - Persebaya Surabaya merilis jersei yang akan mereka pakai pada Super League 2026/27, dari produk lokal yakni AZA.

Tim berjuluk Bajul Ijo tersebut mengeklaim seragam baru mereka cukup ringan, hanya 130 gsm untuk kain utama dan 110 gsm untuk mesh.

Senior Manager Brand AZA dan Persebaya Store, Arif Rahman Hakim mengungkapkan bahwa pihaknya percaya diri bisa bersaing dengan jenama luar negeri yang kini banyak jadi sponsor tim di Liga Indonesia.

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Terlebih, AZA sudah dikenal sejak musim 2017 punya kualitas luar biasa dan memberikan kenyamanan kepada para penggawa Persebaya.

“Jersei player issue 2026/27 kami buat bukan sekadar menyerupai jersei, tetapi benar-benar membawa pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan performa pemain, mulai dari bobot sangat ringan hingga teknologi materialnya yang kuat dan sudah teruji,” ujar Hakim.

Jersei baru Persebaya juga diyakini tidak mudah robek meski mendapatkan tarikan dari lawan.

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Lalu, Holographic Persebaya Crest, sebuah patch logo dengan material hologram yang memberikan sentuhan eksklusif pada jersei.

Tidak hanya itu, penggunaan Flat Knit Collar & Cuff menghasilkan konstruksi yang rapi, nyaman, fleksibel, sekaligus memberikan finishing premium.