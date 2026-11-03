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Jessica Iskandar: Mungkin Rp9,8 Miliar Itu Bukan Rezeki Aku

Jessica Iskandar: Mungkin Rp9,8 Miliar Itu Bukan Rezeki Aku
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Jessica Iskandar. Foto: Instagram/inijedar

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Jessica Iskandar mengatakan bahwa dirinya sudah bangkit dari kasus penipuan yang pernah dialaminya.

Menurutnya, pelaku penipuan tersebut sudah ditangkap dan menjalani masa hukuman.

"Sudah ditangkap, dihukum, sudah keluar juga," kata Jessica Iskandar saat berbincang dengan Ivan Gunawan dalam podcast C8Podcast baru-baru ini.

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Aktris yang karib disapa Jedar itu tidak memungkiri bahwa dirinya kadang masih sakit hati ketika mengingat kejadian tersebut.

Meski begitu, Jessica Iskandar sudah coba mengikhlaskan kerugian yang dialaminya. Dia menganggap uang miliaran rupiah tersebut bukan rezekinya.

"Dari kemarin aku sudah coba move on, mungkin Rp 9,8 miliar itu bukan rezeki aku," beber istri Vincent Verhaag itu.

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Jessica Iskandar kini tidak mau lagi larut dalam kesedihan dan kekecewaan bila mengingat kejadian penipuan itu.

Dia menjadikan kasus tersebut sebagai bahan pembelajaran untuk ke depannya.

Selebritas Jessica Iskandar mengatakan bahwa dirinya sudah bangkit dari kasus penipuan yang pernah dialaminya.

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