Jessica Mila Hamil Anak Kedua, Yakup Hasibuan Cerita Begini

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Jessica Mila dan Yakup Hasibuan tengah menantikan kehadiran calon anak kedua mereka.

Kabar kehamilan kedua Jessica Mila itu dibagikan oleh sang aktris melalui akunnya di Instagram, belum lama ini.

Yakup Hasibuan mengaku kaget saat kali pertama diberi tahu bahwa sang istri sedang hamil calon anak kedua mereka.

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Sebab menurutnya, di awal kehamilannya, Jessica Mila belum menunjukkan tanda-tanda apa pun.

Dia pun menyambut suka cita saat sang istri memberitahunya soal kabar bahagia tersebut.

"Dia kasih tahu pertama kali ke saya memang. Jadi, awal-awal belum ada symptoms. Jadi memang benar-benar kaget banget, pas dia masih tahu, pulang kerja, lagi santai-santai, tiba-tiba dia kasih tahu itu. Ya kaget banget, bersyukur banget," ujar Yakup Hasibuan melalui konferensi pers virtual, Selasa (15/9).

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"Dan kami kasih tahu keluarga, keluarga deket dari orang tua dulu baru ke saudara-saudara yang lain," sambungnya.

Saat ini, usia kehamilan Jessica Mila telah memasuki 15 minggu. Yakup Hasibuan mengaku mereka memang sengaja baru mengumumkannya.