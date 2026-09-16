Jessica Mila Hamil Lagi, Yakup Hasibuan Ungkap Respons Anak Pertama

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Jessica Mila tengah mengandung calon anak keduanya dengan suaminya, Yakup Hasibuan.

Saat ini, usia kandungan pemain film Imperfect itu menginjak 15 minggu.

Suami Jessica Mila, Yakup Hasibuan mengungkapkan reaksi putri pertama, Kyarra Arunika Hasibuan, ketika mengetahui bakal memiliki adik.

Menurutnya, buah hatinya merasa senang saat tahu akan mempunyai adik dalam waktu dekat.

"Ya, sejauh ini sih Kyarra sih untungnya happy-happy saja ya. Jadi kami juga sudah kasih tahu bahwa akan punya adik dan lain-lain," ungkap Yakup Hasibuan, Selasa (15/9).

Pengacara itu bahwa putrinya tidak merasa cemburu ketika mengetahui akan ada anggota baru dalam keluarganya.

Baca Juga: Klarifikasi Jessica Mila Setelah Kunjungan ke Pulau Padar Jadi Perbincangan

Alih-alih cemburu, Kyarra justru tidak sabar menantikan kehadiran calon adik.

"Sejauh ini Kyarra sih tidak cemburu dan malah nunggu terus, nanyain terus. Kapan dedek keluar dari perut Mama, begitu. Jadi ya memang bersyukur juga, mudah-mudahan sampai lahir Kyarra-nya juga sama juga, enggak cemburu atau merasa tersaingi dan lain-lain," ucap Yakup Hasibuan.