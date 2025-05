Jessie J Kembali Ceria dalam Living My Best Life

jpnn.com, INGGRIS - Penyanyi kenamaan asal Inggris, Jessie J baru saja melepas lagu teranyar yang berjudul Living My Best Life.

Single tersebut dirilis via Darco Artist Partnerships (D.A.P), setelah dirinya meluncurkan No Secrets bulan lalu.

Lewat Living My Best Life, Jessie J kembali dengan lagu yang penuh semangat dan keceriaan.

Tembang itu diproduseri oleh produser peraih Grammy, Ryan Tedder yang pernah bekerja sama dengan One Republic, Beyonce, Adele.

Living My Best Life merupakan sebuah bentuk perayaan kepositifan dan kegembiraan, yang merupakan perpaduan sempurna 'yin dan yang' dengan No Secrets.

Lagu yang riang dan penuh semangat itu tercipta saat Jessie J sedang berkendara di LA, sembari mendengarkan lagu-lagu Whitney Houston dan Prince yang melantun di dalam mobil jip.

"Saya suka perasaan dalam melangkah maju, jadi Living My Best Life memiliki perasaan yang sama. Lagu ini terasa timeless, klasik, tahun 80-an. Lagu ini membuat Anda ingin menari," kata Jessie J.

Setelah meluncurkan Living My Best Life, perempuan berusia 37 tahun itu dijadwalkan tampil di beberapa panggung bergengsi.