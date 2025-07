Jessie J Luncurkan 2 Lagu Versi Akustik, Ada Suara Anaknya

jpnn.com, INGGRIS - Penyanyi asal Inggris, Jessie J merilis dua versi akustik dari single terbarunya, ‘No Secrets’ dan ‘Living My Best Life’ with Sky.

Lagu yang diluncurkan melalui Darco Artist Partnerships (D.A.P) itu direkam di Metropolis Studios bersama band live kecil dan dilengkapi dengan visual hitam-putih yang indah.

Jessie J lewat versi akustik itu menghadirkan nuansa segar dari lagu-lagu luar biasa tersebut.

Diproduseri oleh Ryan Tedder, produser pemenang Grammy, ‘Living My Best Life’ merupakan perayaan penuh semangat dan kegembiraan, sebuah keseimbangan sempurna dari emosi jujur dan mendalam yang ada dalam ‘No Secrets’.

Mengenai versi akustik tersebut, Jessie J mengatakan dirinya ingin memberi sesuatu yang spesial dan sederhana untuk para penggemar, di saat harus mundur sejenak untuk fokus melawan kanker payudara.

"Aku rekam ini sudah lama, jadi sejujurnya enggak terlalu hafal lagunya dalam versi ini dan aku malah suka, terasa ringan, jujur, dan agak mentah. Sama seperti hidupku sekarang, Sky datang ke studio saat aku rekaman dan bilang ‘Mummy up’, jadi aku gendong dia dan bilang, yuk rekam lagi. Itu jadi take terbaik dari semuanya, dan sinarnya dalam hidupku terasa sangat nyata di momen itu," ungkap Jessie J.

"Jadi aku rasa, enggak ada cara yang lebih baik untuk merayakan lagu dan masa hidupku ini selain bersama dia dan versi ini. ‘No Secrets’ ikut dimasukkan buat vibe-nya. Lol. Aku sangat bersyukur atas kehadirannya dan semua orang yang mengangkatku di masa sulit ini. Musik dan cinta akan selalu menjadi penyembuh," sambungnya.

Akhir tahun ini, Jessie J akan memulai tur bertajuk The No Secrets Tour, serangkaian pertunjukan akustik intim di Inggris, Eropa, dan AS. (ded/jpnn)