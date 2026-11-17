jpnn.com - Keputusan Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) menjatuhkan larangan bermain selama 12 pertandingan kepada kiper FC Andorra Jesus Owono menuai reaksi dari Gerard Pique.

Pemilik FC Andorra tersebut menilai hukuman yang diberikan kepada Owono terlalu berat.

Pique menganggap insiden yang melibatkan sang penjaga gawang dan striker Tenerife Jesus de Miguel merupakan kecelakaan di lapangan.

Peristiwa tragis itu terjadi ketika FC Andorra menghadapi Tenerife dalam pertandingan divisi kedua Liga Spanyol pada 2 November. Benturan keras antara keduanya membuat De Miguel harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Namun, nyawanya tidak tertolong. De Miguel dinyatakan meninggal dunia kurang dari 24 jam setelah kejadian tersebut.

Pique Pertanyakan Hukuman untuk Jesus Owono

RFEF kemudian menjatuhkan sanksi larangan bermain 12 pertandingan kepada Owono karena pelanggaran serius yang mengakibatkan lawan kehilangan nyawa.

Namun, Pique tidak sepakat dengan keputusan tersebut. Menurutnya, berbagai kalangan sepak bola memandang kejadian itu sebagai kecelakaan, sehingga Owono tidak semestinya menerima hukuman maksimal.

Mantan bek Timnas Spanyol itu juga menilai sanksi tersebut menempatkan Owono dalam situasi yang tidak semestinya mengingat tidak ada unsur kesengajaan dalam insiden tersebut.