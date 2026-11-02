Jet Pribadi Jatuh di Permukiman Florida, 9 Orang Tewas
jpnn.com - ISTANBUL - Kecelakaan pesawat jet pribadi terjadi di Florida, Amerika Serikat, pada Minggiu (1/11). Sebuah jet bisnis pribadi yang membawa sembilan orang jatuh di kawasan permukiman dekat Cresthaven, Florida, AS. Peristiwa itu mengakibatkan seluruh penumpang dan awak pesawat tewas.
Lokasi jatuhnya pesawat tersebut hanya berjarak beberapa kilometer dari Mar-a-Lago, resor kediaman pribadi milik Presiden AS Donald Trump.
Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat (FAA) menyatakan bahwa pesawat berjenis Learjet 60 itu bertolak dari Bandara Internasional Austin-Bergstrom di Texas menuju Bandara North Eleuthera di Bahama. Namun, pesawat mendadak jatuh sekitar pukul 12.50 waktu setempat.
"Jatuhnya pesawat hari ini di Palm Beach County, Florida merupakan sebuah tragedi yang mengerikan," ujar Menteri Transportasi AS Sean Duffy, mengonfirmasi meninggalnya para korban.
Terkait insiden tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Palm Beach County memberikan imbauan melalui media sosial X mereka agar masyarakat menjauhi lokasi kejadian, mengingat penanganan pascainsiden akan memakan waktu yang cukup lama.
Guna mengamankan tempat kejadian perkara dan memberi ruang bagi tim respons cepat untuk bekerja, Kantor Sheriff Palm Beach menutup total ruas jalur di sepanjang Military Trail antara Cresthaven Boulevard hingga 10th Avenue North sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Penyelidikan resmi atas insiden tersebut akan dipimpin oleh Dewan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) — lembaga federal independen AS yang berwenang mengusut kecelakaan transportasi sipil — dengan dibantu oleh FAA.
Hingga saat ini, otoritas setempat belum mengumumkan penyebab pasti yang mengakibatkan jatuhnya pesawat jet tersebut. (antara/jpnn)
Sebuah jet pribadi jatuh di permukiman Florida, Amerika Serikat. Peristiwa itu mengakibatkan sembilan orang tewas.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
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