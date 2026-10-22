Jet Tempur Israel Mondar-Mandir Dekat Perbatasan, Iran Hanya Diam
jpnn.com, TEL AVIV - Puluhan jet tempur Israel, Senin (19/10), melakukan latihan terbang di dekat perbatasan Iran sebagai bentuk "unjuk kekuatan", lapor Axios, mengutip pejabat Israel dan Amerika Serikat.
Menurut Axios, latihan yang turut melibatkan pesawat pengisi bahan bakar tersebut diniatkan sebagai upaya intimidasi, dan diduga untuk mencegah Iran melancarkan operasi militer terhadap Israel menjelang pemilihan umum.
Laporan itu juga mengatakan bahwa setelah mendekati perbatasan Iran, jet-jet tempur tersebut seketika berputar arah dan terbang pulang ke pangkalan asal.
Pada Selasa, Axios turut melaporkan bahwa Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth bertemu pentolan rezim zionis Benjamin Netanyahu di tengah wacana operasi militer baru terhadap Iran.
Sementara itu, pemilihan umum di Israel akan digelar pada 27 Oktober. (ant/dil/jpnn)
Axios turut melaporkan bahwa Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth bertemu Benjamin Netanyahu di tengah wacana operasi militer baru terhadap Iran
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
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