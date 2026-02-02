Jetour Dipastikan Boyong T2 PHEV ke Indonesia Tahun Ini

jpnn.com, JAKARTA - Jetour Sales Indonesia (JSI) mengumumkan tengah mempersiapkan dua model baru untuk dirilis pada 2026 ini.

Salah satunya model yang akan diboyong ialah Jetour T2 Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).

Mobil yang akan menemani Jetour T2 itu akan dirilis pada pertengahan 2026 mendatang.

Hal itu dikonformasi langsung oleh Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyahsaat seusai serah terima Jetour T2 di kawasan Gading Serpong, Tangerang beberapa waktu lalu.

"Jetour T2 PHEV kami masih sesuai planing sebelumnya di mana kami akan hadir di semester kedua 2026," ungkap Ranggy.

Dia menjelaskan pihaknya akan membuat gebrakan baru di pameran Indonesia Internasional Auto Show (IIMS) 2026. Kendati begitu, Jetour belum mau membocorkan apakah akan menghadirkan produk baru.

"IIMS tentu akan ada gebrakan dari Jetour Indonesia. Ditunggu saja," tuturnya.

Jetour saat ini baru memiliki tiga model di pasar otomotif tanah air, yaitu Dashing, X70 Plus, dan T2. Dengan pertanyaan Jetour akan memboyong dua mobil baru lagi. Artinya Jetour memiliki 5 mobil baru di Indonesia.