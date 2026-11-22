jpnn.com, TANGERANG - PT Jetour Sales Indonesia (JSI) dan Utomo Charge+ menjalin kerja sama dalam mendukung pengembangan ekosistem elektrifikasi di Indonesia.

Kolaborasi itu diperkuat melalui penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) yang berlangsung di ajang Gaikindo Auto Week (GAW) Jakarta 2026 pada Sabtu (21/11).

Dalam kerja sama itu, kedua perusahaan akan menghadirkan aksesibilitas infrastruktur pengisian daya mobil listrik (SPKLU) untuk melengkapi portfolio kendaraan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) dengan teknologi Intelligent Dual Mode (i-DM) dimiliki Jetour.

Nantinya, fasilitas pengisian daya hasil kolaborasi akan tersedia di diler resmi Jetour. Sehingga dapat memiliki lebih banyak pilihan fasilitas pengisian daya untuk mendukung perjalanan mereka.

President Director Jetour Indonesia Caroline Ling mengungkapkan kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam memperkuat komitmen untuk mendukung perkembangan ekosistem kendaraan elektrifikasi di Indonesia.

Menurutnya, pihaknya memahami bahwa transisi menuju mobilitas elektrifikasi tidak hanya membutuhkan inovasi pada teknologi kendaraan, tetapi juga dukungan infrastruktur yang memadai.

"Melalui sinergi dengan Utomo Charge+, kami berharap dapat memperluas akses terhadap fasilitas pengisian daya untuk melengkapi fasilitas di setiap showroom JetourR. Dengan demikian, konsumen dapat menikmati pengalaman berkendara yang semakin praktis dan fleksibel," ungkap Caroline.

Dengan adanya dukungan akses infrastruktur pengisian daya, konsumen diharapkan dapat semakin optimal memanfaatkan kemampuan berkendara elektrifikasi yang ditawarkan oleh teknologi i-DM.