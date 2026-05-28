Jetour Kantongi Penjualan 411 Unit Pada September 2026, SUV Ini Paling Laris

jpnn.com, JAKARTA - PT Jetour Sales Indonesia (JSI) mencatatkan kinerja positif karena membukukan penjualan 411 unit retail sales sepanjang September 2026.

Angka itu meningkat sekitar 17 persen dibandingkan Agustus 2026, yang hanya mencatatkan 351 unit.

Pertumbuhan itu didukung dari kontribusi model Intelligent Dual Mode (i-DM) Ti dan T2 i-DM.

Kedua SUV bergaya boxy itu mencatatkan 288 unit atau sekitar 70% dari total retail sales Jetour pada September 2026.

Jetour T1 i-DM mencatatkan kontribusi tertinggi sebanyak 150 unit, disusul T2 i-DM dengan 138 unit.

Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia Moch Ranggy Radiansyah mengatakan pencapaian pada September menjadi sinyal positif baginya terutama melihat semakin kuatnya kontribusi model i-DM terhadap penjualannya.

"Dalam satu bulan, Jetour T1 i-DM dan Jetour T2 i-DM menyumbang sekitar dua pertiga dari total retail sales kami. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen semakin terbuka terhadap kendaraan dengan teknologi Plug in Hybrid Electric Vehicle yang menawarkan efisiensi untuk penggunaan sehari-hari sekaligus fleksibilitas ketika membutuhkan perjalanan yang lebih jauh,” kata Ranggy dalam siaran persnya, Jumat (9/10).

Konsistensi kontribusi model i-DM pada September memperlihatkan adanya respons positif terhadap pilihan kendaraan yang menggabungkan teknologi elektrifikasi dengan fleksibilitas mesin pembakaran internal.