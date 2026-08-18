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Jetour Siapkan Strategi untuk Tingkatkan Layanan Konsumen, Simak

Jetour Siapkan Strategi untuk Tingkatkan Layanan Konsumen, Simak
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Jetour berkomitmen meningkatkan layanan purnajual bagi konsumen di Indonesia. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - Berbagai cara dilakukan oleh sejumlah pabrikan kendaraan untuk bisa meningkatkan layanan kepada konsumennya.

Tidak hanya menjual kendaraan saja, tetapi juga memberikan layanan terbaik menjadi prioritas pabrikan.

Hal itulah yang dilakukan oleh Jetour Sales Indonesia (JSI).

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Sebab, pabrikan mobil asal Tiongkok itu berkomitmen memperkuat ketersediaan suku cadang untuk meningkatkan layanan purnajual bagi konsumen di Indonesia.

Langkah itu dinilai penting seiring dengan pertumbuhan pengguna Jetour yang kian meningkat.

Dalam memberikan rasa aman bagi konsumen, saat ini Jetour memiliki pusat distribusi suku cadang dengan luas lebih dari 2.000 meter persegi yang didukung oleh lebih dari 31.000 item parts.

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Ketersediaan suku cadang itu diharapkan dapat mempercepat proses perawatan maupun perbaikan kendaraan.

"Infrastruktur ini menjadi bagian dari upaya Jetour dalam menjaga ketersediaan suku cadang secara lebih cepat dan efisien, sehingga waktu tunggu konsumen dapat diminimalkan," tulis Jetour dalam siaran persnya, Selasa (18/8).

Jetour berkomitmen meningkatkan layanan purnajual bagi konsumen di Indonesia. Simak selengkapnya di sini.

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