Jetour T1 i-DM Mulai Mendarat di Indonesia, Ini Bocoran Spesifikasinya

jpnn.com, JAKARTA - Jetour akhirnya memboyong SUV anyar T1 i-DM ke pasar otomotif Indonesia.

SUV bergaya urban adventure itu terlebih dahulu diperkenalkan kepada awak media sebelum dirilis secara resmi kepada publik di tanah air.

JPNN.com pun berkesempatan mengenal lebih dekat dengan SUV adventure yang memiliki teknologi plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) dan sistem intelligent dual mode (i-DM) itu.

Secara tampilan, Jetour T1 i-DM mengusung desain SUV boxy yang saat ini sedang populer. Bodinya terlihat tegap dan berotot dibalut dengan sentuhan modern.

Bagian depan terdapat horizon light bar grille yang dilengkapi animasi cahaya modern. Hal itu memberikan kesan sebagai mobil petualangan.

Pedestrian protection pada bumper depan dan belakang dirancang menggunakan material non-logam untuk membantu meminaimalkan dampak benturan terhadap pejalan kaki.

SUV asal Tiongkok itu dilengkapi ban berukuran 235/60 dipadukan dengan velg ring 19 inci yang memberikan tampilan tangguh dan stabilitas di berbagai kondisi.

Dimensi mobil tersebut cukup besar untuk ukuran SUV medium. Mobil itu punya panjang 4.705 mm, lebar 1.967 mm, tinggi 1.840 mm, dan wheelbase 2.800 mm.