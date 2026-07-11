Jetour T1 Kantongi 800 Unit Pemesanan dalam Sebulan, Varian i-DM Paling Diminati

jpnn.com, JAKARTA - Jetour T1 sejak meluncur pada Juni 2026 lalu mendapatkan sambutan positif dari konsumen.

Pasalnya, dalam satu bulan sejak kehadirannya, Jetour T1 telah terpesan sebanyak 800 unit konsumen.

Sebagian dari pelanggam memanfaatkan penawaran spesial dari Jetour bagi 1.000 konsumen pertama Jetour T1, yang mencakup pemesanan untuk varian Internal Combustion Engine (ICE) maupun Intelligent Dual Mode (i-DM).

Sales Director PT Jetour Sales Indonesia, Michael Budihardja mengatakan pihaknya mengapresiasi tingginya minat masyarakat terhadap T1 sejak resmi diperkenalkan di Indonesia.

Mayoritas pemesanan saat ini berasal dari varian Jetour T1 i-DM, yang menunjukkan semakin besarnya kepercayaan konsumen terhadap teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).

"Jetour T1 ICE juga disukai berkat kepraktisan dan fleksibilitasnya untuk penggunaan sehari-hari,” kata dia dalam siaran persnya, Sabtu (11/7).

Jetour T1 i-DM menunjukkan pasar Indonesia mulai memasuki fase baru dalam adopsi kendaraan elektrifikasi. Berbeda dengan kendaraan listrik murni, teknologi Plug in Hybrid Electric Vehicle memungkinkan konsumen menikmati pengalaman berkendara menggunakan tenaga listrik untuk aktivitas sehari hari, sekaligus tetap memiliki fleksibilitas mesin bensin saat melakukan perjalanan jarak jauh.



Salah satu daya tarik Jetour T1 adalah hadirnya varian i-DM yang mengusung teknologi Intelligent Dual Mode (i-DM).

Teknologi itu menggabungkan mesin bensin dan motor listrik dalam satu sistem hybrid adaptif yang mampu bekerja secara otomatis sesuai kondisi perjalanan.