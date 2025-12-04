Jetour T2 Banjir Test Drive Selama GJAW 2025
jpnn.com, JAKARTA - Booth Jetour di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 sepanjang sepuluh hari pameran terasa seperti “magnet” bagi pengunjung.
Melalui kehadiran Jetour T2, pabrikan asal Tiongkok itu berhasil membawa pulang penghargaan Most Driven Car.
“Kami mengapresiasi sambutan positif para pengunjung terhadap Jetour T2. Penghargaan Most Driven Car menjadi bukti nyata antusiasme serta kepercayaan publik," ungkap Vice President PT. Jetour Sales Indonesia Caroline Ling, Kamis (4/12).
Tak sekadar ramai, profil pengunjung booth Jetour juga menunjukkan tren menarik.
Kebanyakan adalah keluarga muda, profesional urban, hingga pencinta off-road.
Dalam catatan Jetour, T2 mencatat lebih dari 1.000 sesi test drive sepanjang GJAW 2025.
Jetour T2 dirancang sebagai Rugged Adventure SUV, memadukan ketangguhan off-road dengan kenyamanan berkendara harian.
Di balik kapnya, mesin Kunpeng Power 2.0 TGDI menyemburkan 245 PS dan 375 Nm—tenaga yang siap menghadapi jalur berbatu hingga tanjakan ekstrem.
