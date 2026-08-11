Jetour T2 i-DM dan T1 i-DM Curi Perhatian Pengunjung GIIAS 2026
jpnn.com, JAKARTA - GIIAS 2026 menjadi panggung penting bagi Jetour menunjukkan respons pasar terhadap lini SUV terbarunya.
Tak hanya memamerkan produk, Jetour juga membawa pulang tiga penghargaan melalui Jetour T2 i-DM dan Jetour T1 i-DM.
Jetour T2 i-DM meraih dua penghargaan, yakni New Launch SUV Pilihan Media dan Most Driven Hybrid Passenger Car.
Sementara itu, Jetour T1 i-DM Modification berkelir ungu mendapat predikat Special Exhibit Car.
Pencapaian tersebut menjadi sinyal positif bagi Jetour, terutama karena dua model itu menawarkan pendekatan berbeda terhadap tema adventure yang menjadi karakter utama merek.
“Pengakuan yang diberikan kepada Jetour T2 i-DM dan Jetour T1 i-DM ini menjadi validasi bahwa kombinasi desain, teknologi i-DM, serta karakter adventure yang kami tawarkan mampu menarik perhatian,” ujar Marketing Director PT. JETOUR Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah.
T2 i-DM Jadi Sorotan
Dua penghargaan yang diraih Jetour T2 i-DM memperlihatkan besarnya perhatian terhadap SUV plug-in hybrid tersebut.
Tak hanya memamerkan produk di GIIAS 2026, Jetour juga membawa pulang tiga penghargaan melalui Jetour T2 i-DM dan Jetour T1 i-DM.
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