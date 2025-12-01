Jetour T2 Jawab Kebutuhan Anak Gunung dan Mall

jpnn.com, JAKARTA - Jetour T2 baru saja hadir di pasar otomotif Indonesia—sebuah SUV yang ingin menjawab kebutuhan masyarakat urban, antara petualangan dan kenyamanan.

“Kami merancang T2 tidak hanya kuat di medan off-road, tetapi juga nyaman, aman, dan relevan untuk mobilitas sehari-hari,” kata Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia Moch Ranggy Radiansyah, di Jakarta, Senin (1/12).

Gaya Boxy Modern

Sejak pandangan pertama, Jetour T2 langsung bicara lantang: ini SUV yang serius.

Siluet boxy, gril tegas, pelek unik, hingga lampu futuristik membuatnya seperti perpaduan off-roader klasik dengan sentuhan urban premium.

Dimensinya juga tidak main-main—panjang 4.785 mm, lebar 2.006 mm, dan tinggi 1.880 mm, dengan wheelbase 2.800 mm.

Kabinnya pun terasa lega, cocok untuk keluarga aktif atau mereka yang gemar road trip panjang.

Rangka Hardtop Cage Body dengan 80% high-strength steel, torsional stiffness 31.000 Nm, serta atap yang mampu menahan beban 300 kg.