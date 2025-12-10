Jetour T2 Laris Manis, Program Early Adventure Benefit Diperluas hingga 1.000 Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Baru sebulan sejak debut di GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, Jetour T2 langsung mencuri perhatian pasar Indonesia.

Program Early Adventure Benefit yang awalnya dibatasi hanya untuk 500 konsumen pertama kini resmi diperluas menjadi 1.000 konsumen.

Keputusan itu menyusul jumlah pemesanan Jetour T2 menembus 500 unit lebih cepat dari perkiraan.

Jetour mengumumkan harga spesial Rp 568 juta (OTR Jabodetabek) untuk 1.000 konsumen pertama, lebih rendah dari harga resmi Rp 588 juta.

Setiap pembelian juga dilengkapi garansi tanpa batas kilometer selama enam tahun, plus free maintenance tiga tahun atau 45.000 km.

“Terima kasih atas kepercayaan konsumen yang memilih Jetour T2."

"Melihat antusiasme yang sangat tinggi, program ini kami perluas hingga 1.000 konsumen pertama,” ucap Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia M. Ranggy Radiansyah, di Jakarta, Rabu (10/12).

Tingginya minat konsumen tak lepas dari paket teknologi dan ketangguhan yang ditawarkan Jetour T2.