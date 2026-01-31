Jetour T2 Mulai Dikirim ke Garasi Konsumen Indonesia
jpnn.com, SERPONG - Jetour Indonesia mulai mendistribusikan Jetour T2 kepada konsumen di kawasan Serpong BSD, Tangerang pada Sabtu (31/1).
Distribusi itu dilakukan setelah dirilis secara resmi di ajang GJAW pada November 2025 lalu.
Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah mengatakan bahwa fase ini merupakan bagian penting dari komitmen jangka panjang.
“Distribusi unit Jetour T2 kepada konsumen merupakan bentuk pembuktian kesiapan Jetour, tidak hanya dari sisi produk, tetapi juga jaringan dealer dan layanan purnajual. Bagi kami, konsumen bukan sekadar pembeli, melainkan bagian dari perjalanan dan pertumbuhan brand JETOUR di Indonesia,” kata dia saat ditemui di lokasi.
SUV bergaya boxy itu telah dikirimkan kepada konsumen pertama di berbagai wilayah Indonesia.
Mobil itu akan terus melanjutkan proses distribusi secara bertahap pada bulan mendatang.
Langkah ini menegaskan kesiapannya dalam memenuhi permintaan pasar serta memastikan setiap kendaraan diterima konsumen sesuai dengan standar kualitas dan layanan yang ditetapkan.
Seiring dimulainya fase kepemilikan, Jetour terus memperkuat ekosistem pendukung di Indonesia.
