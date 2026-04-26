Jetour Tawarkan Pengalaman Travel Plus Lebih Seru Lewat SUV Terbarunya
jpnn.com, BEIJING - Jetour Internasional langsung membuktikan ketangguhan dua SUV terbarunya Jetour G700 dan T2 i-DM seusai diperkenalkan di ajang Beijing Auto Show 2026 beberapa waktu lalu.
Acara yang diadakan di kawasan Beijing Haidin Airport itu untuk menghadirkan pengalaman berkendara di berbagai kondisi medan yang sudah tersedia.
Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah mengatakan melalui acara ini pihaknya ingin memastikan bahwa setiap inovasi Jetour tidak hanya ditampilkan, tetapi juga dapat dirasakan secara langsung.
"Ini adalah bagian dari komitmen kami dalam menghadirkan pengalaman Travel Plus yang mengintegrasikan teknologi, performa, dan gaya hidup,” ujar Moch Ranggy dalam siaran persnya, Minggu (26/4).
Jetour G700 menghadirkan desain eksterior tangguh dengan postur berkendara berkarakter kuat yang merepresentasikan evolusi dari DNA rugged menuju ekspresi baru lebih modern.
G700 dilengkapi sistem audio premium Lexicon yang dikembangkan bersama Rolls-Royce.
Langkah itu dilakukan untuk menghadirkan pengalaman akustik setara teater dan kursi multifungsi premium dengan meja, sandaran kaki hingga fitur pijat 8 titik.
Hal itu menjadikan Jetour G700 sebagai representasi standar baru kemewahan dalam pengalaman berkendara off-road.
- Jetour Pamer SUV Offroad Premium Berteknologi Hybrid, Gahar
- Dari Jakarta ke Kota Besar, Jetour Mulai Gelar Pameran di Mal, Ada Diskon Besar
- Paling Banyak Dicoba di IIMS 2026, Jetour T2 Raih Penghargaan Bergengsi
- Mengenal Profil Jetour X70 Plus, Harga Rp 360 Juta
- Tertarik dengan Jetour T2, Sintya Marisca: Punya Karakter Tegas
- Jetour Dashing Inspira Melantai di IIMS 2026, Harga Rp 300 Jutaan