Jetour Ungkap Kekuatan Rangka SUV T2, Diklaim Tahan Beban Ratusan Kilogram
jpnn.com, JAKARTA - Jetour Indonesia memamerkan kekuatan bodi rangka SUV andalanya, yakni Jetour T2 dalam acara buka bersama di Jakarta, Selasa (10/3).
Jetour mengeklaim rangka mobil tersebut diklaim bisa menahan beban lebih dari 350 kilogram.
Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah mengatakan pihaknya merancang mobil tersebut dengan struktur bodi sedemekian rupa agar bisa memberikan keamanan maksimal kepada penggunanya.
Menurut dia, safety bukan sekadar fitur tambahan, tetapi menjadi fondasi utama.
SUV asal Tiongkok itu dibangun dengan struktur Hardtop Cage Body Monocoque yang menggunakan 80% high-strength steel, sehingga memberikan kekuatan dan stabilitas tinggi dengan kemampuan static load hingga 300 kilogram serta torsion rigidity mencapai 31.000 Nm/degree.
"Ini menegaskan komitmen kami dalam menghadirkan pengalaman berkendara yang aman dan nyaman bagi konsumen. Kami ingin menunjukkan kekuatan tersebut bukan sekadar klaim, tetapi benar-benar menjadi fondasi keamanan dalam setiap perjalanan,” ungkap Ranggy saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (10/3)
Selain struktur bodi Jetour T2 juga dilengkapi berbagai teknologi yang dirancang untuk meningkatkan visibilitas dan keamanan berkendara.
Salah satunya adalah 540° Jetour Surround Vision yang memberikan pandangan menyeluruh di sekitar kendaraan, termasuk tampilan sasis transparan, sehingga membantu pengemudi bermanuver dengan lebih percaya diri.
Jetour Indonesia memamerkan kekuatan bodi rangka SUV andalanya, yakni Jetour T2 dalam acara buka bersama di Jakarta, Selasa (10/3).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jadwal One Way, Contraflow, dan Ganjil Genap Mudik Lebaran 2026
- Sambut Mudik Lebaran 2026, MG Motor Siagakan Layanan Aftersales
- Herman Deru Pastikan Tol Kapal Betung Siap Difungsikan untuk Kelancaran Mudik Lebaran 2026
- Mudik dengan Kendaraan Pribadi: Cek Komponen Rem Ini
- PT KAI Gelar Flash Sale Lebaran, Siap-Siap War Tiket Kereta Murah Sore Ini
- Kakorlantas Cek Kesiapan Tol Fungsional Japek II Selatan Jelang Operasi Ketupat 2026