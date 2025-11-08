Jialyka: Kolaborasi DPD RI dan Media Kreatif Perkuat Narasi Aspirasi Daerah untuk Pembangunan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Sumatera Selatan Jialyka Maharani menerima kunjungan delegasi jurnalis dan kreator digital asal Sumatera Selatan yang selama ini berkolaborasi dalam penyebaran informasi positif melalui media sosial.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (7/11/2025) itu menjadi ajang silaturahmi sekaligus evaluasi kolaborasi antara Jialyka Maharani dan para pelaku media kreatif dalam memperkuat komunikasi publik, khususnya mengenai peran dan fungsi DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi daerah.

Jialyka Maharani dalam sambutannya mengapresiasi sinergi yang telah terjalin dengan para jurnalis dan kreator digital.

Dia menilai kolaborasi lintas media menjadi bagian penting dalam menciptakan ruang publik yang edukatif dan inspiratif bagi masyarakat, terutama generasi muda.

“Saya percaya kekuatan media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi yang membangun, bukan hanya tentang kerja lembaga, tetapi juga tentang nilai-nilai kebangsaan dan semangat daerah,” ujar Jialyka.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal menyampaikan kegiatan kolaboratif seperti ini sejalan dengan semangat DPD RI dalam memperkuat komunikasi publik yang transparan dan adaptif terhadap perkembangan era digital.

“Keterlibatan media dan kreator konten merupakan jembatan penting antara lembaga dan masyarakat. Melalui pendekatan kreatif dan positif, pesan-pesan kelembagaan dapat tersampaikan dengan lebih luas dan efektif,” tutur Iqbal.

Delegasi jurnalis dan kreator yang hadir menyampaikan apresiasi terhadap keterbukaan komunikasi yang dibangun oleh Jialyka Maharani.