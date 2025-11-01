JIAVS 2025 Segera Digelar, Pencinta Audio Video Berkualitas Wajib Hadir

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta International Audio Video Show (JIAVS) 2025 dipastikan akan berlangsung di Fairmont Jakarta pada 7-9 November 2025.

Para penggemar audio-video berkualitas high-end kembali bersiap menyambut gelaran event pameran paling prestisius. Bila tahun lalu sukses dengan tema Bring Music Back Home, tahun ini pameran yang digagas dan diselenggarakan oleh Indonesia High End Audio Club (IHEAC), bertransformasi menjadi Jakarta International Audio Video Show (JIAVS) 2025.

Adapun JIAVS 2025 siap hadir dengan mengusung tema 'What is The Future of Sound, Analog or Digital?'.

Ketua Panitia Jakarta International Audio Video Show (JIAVS) 2025, Herman Chandra mengatakan, perubahan nama itu bukan sekadar kosmetik. Penambahan kata International merefleksikan skala dan visi baru JIAVS yang kini diikuti oleh lebih banyak peserta global.

“Kami ingin menjadikan JIAVS bukan hanya tempat untuk berbelanja perangkat audio-video, tapi juga wadah edukasi dan interaksi yang mempertemukan audiophile, kreator, dan pelaku industri dari berbagai negara. Tahun ini, kami mengajak pengunjung menjelajahi batas-batas teknologi suara, apakah masa depan ada di analog atau digital?," ungkap Herman dalam keterangan resmi.

Tema JIAVS tahun ini lahir dari realita tren yang berkembang di kalangan pecinta audio. Di satu sisi, era digital menghadirkan kemudahan dan fleksibilitas luar biasa lewat streaming berkualitas tinggi dan teknologi pemrosesan suara canggih.

Namun, di sisi lain, kehangatan dan karakter alami suara analog seperti dari piringan hitam hingga amplifier tabung legendaris tetap memiliki tempat khusus di hati para audiophile.

“Justru di masa digital ini, banyak yang kembali memburu keaslian suara dari vinyl. Ada rasa nostalgia sekaligus pencarian kualitas murni yang tak tergantikan. JIAVS ingin mengakomodasi dua dunia itu dalam satu pengalaman: It’s not just about hearing, it’s about feeling,” jelas Herman.